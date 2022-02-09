В Томске и в селе Зоркальцево в ночь на 9 февраля в пожарах пострадали 2 человека

Причины пожара устанавливаются. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Томске и в селе Зоркальцево с разницей в 2 часа в пожарах пострадали два человека. Пострадавший в селе доставлен в ОКБ, а мужчина из Томска отказался в госпитализации, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томкой области.

В Томске в управление поступило сообщение о возгорании двухэтажного бросового дома. На момент прибытия первого подразделения горели веранда и крыша жилого дома. Общая площадь пожара составил 274 кв.м. 46-летний мужчина у которого пострадали пальцы правой кисти руки, от госпитализации отказался.

В тушении пожара были задействованы 5 единиц техники и 18 человек.

В селе Зоркальцево в управление МЧС поступило сообщение о вагончика-бытовки каркасного типа 3х9 м. Во время прибытие огнеборцев горели стены внутри вагончика. Общая площадь возгорания составила 27 кв.м. 40-летний мужчина, который получил ожог нижней правой конечности, был доставлен в ОКБ.

Причины пожара устанавливаются.