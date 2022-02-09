В Томской области в 2021 году средняя зарплата составила 51,6 тысяч рублей

За 2021 уровень инфляции составил 7,5%, что является самым низким в Сибирском федеральном округе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томской области в 2021 году средняя зарплата гражданина равнялась 51,6 тысяч рублей. Реальные зарплаты в регионе практически не изменились за прошлый год, сообщил журналистам замгубернатора по экономике Андрей Антонов.

- Даже после инфляции, которая появилась к концу года, реальная заработная плата в регионе составит 100,2%, по отношению к 2020 году. То есть она остается на том же уровне, - рассказал замгубернатора.

Помимо этого, Андрей Антонов рассказал, что по его мнению на всю ситуацию повлияло сокращение добычи углеводородов. При сем этом, средний заработок на некоторых предприятиях увеличился всего на 2,2%.

Также замгубернатора добавил, что за 2021 уровень инфляции составил 7,5%, что является самым низким в Сибирском федеральном округе.