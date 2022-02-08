В Томской области на карантин из-за ОРВИ закрыли 23 школы

При этом до 328 сократилось количество классов на карантине. Фото: Евгения ГУСЕВА

Число школ, который находятся на карантине из-за ОРВИ, в Томской области выросло до 23. При этом до 328 сократилось количество классов на карантине, сообщает "АиФ-Томск" со ссылкой на обладминистрацию.

По данным на вторник, 8 февраля, в регионе на карантин по ОРВИ полностью закрыто 23 школы, а также еще 328 классов в 65 томских школах.

В Томской области на дистанционное обучение перешли 12 школ, их них в Томске - школа №53, кадетский корпус и физико-технический лицей.

Закрытых на карантин из-за COVID-19 школ и детсадов в Томской области нет.