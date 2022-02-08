В центре Томска мужчина ограбил 70-летнего пенсионера

Неизвестный пытался вырвать у пенсионера пакет с лекарствами. Фото: Владислав Пирогов

В полицию Томска во вторник, 8 февраля, обратилась местная жительница, которая сообщила о том, что стала свидетелем ограбления. Неизвестный пытался вырвать у пенсионера пакет с лекарствами, а после неудачной попытки забрал у него из кармана 2500 рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

Женщина рассказала, что увидела, как по проспекту Ленина, 15 в Томске неизвестный мужчина пытался вырвать из рук пожилого мужчины пакет, однако у него это не вышло. После чего она увидела, как мужчина что-то забрал из кармана пенсионера и убежал. Но женщина успела сфотографировать злоумышленника.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что 70-летний томич купил в аптеке лекарства. Мужчина сложил их в пакет и в тот момент, когда вышел на улицу, к нему подошел неизвестный и силой попытался вырвать покупку. Однако он смог лишь оторвать ручки от пакета. После этого грабитель забрал у пенсионера из кармана 2500 рублей и убежал.

Сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы ОМВД России по Кировскому району города Томска, полицейский-кинолог Евгений Журавлёв, старший сержант полиции, полицейский Дмитрий Хохлов, старший сержант полиции и полицейский Голиков Роман, сержант полиции оперативно установили подозреваемого в грабеже.

Им оказался ранее судимый 49-летний местный жителя, которого позже опознали пенсионер и свидетельница.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".