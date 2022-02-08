Жителя Колпашево осудят за пособничество в незаконном приобретении и хранении наркотиков

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело и передано в суд. Фото: Валентин Лутаев

В Томской области в городе Колпашево местный 49-летний житель обвиняется в пособничестве и незаконном приобретении и хранении наркотиков. Мужчина получил наркотические средства под видом посылки из Томска, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"Колпашевская городская прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего жителя областного центра, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 228 УК РФ (пособничество в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере)", - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что мужчина проживающий в Томске поп просьбе своего друга из Колпашево приобрел наркотики и отправил ему их под видом посылки. Позже сотрудники полиции изъяли у обвиняемого ту самую посылку.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело и передано в суд.