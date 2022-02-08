В Томске из-за осложненной ситуации с COVID-19 отделения ГИБДД будут работать только предварительной записи

Отделения будут работать с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Томске из-за ухудшения эпидемиологической обстановки граждане смогут попасть в ГИБДД только по предварительной записи. Об этом сообщают в пресс-службе регионального УМВД.

"Получить государственные услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений в подразделениях Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД УМВД России по Томской области на Иркутском тракте, 79 и на улице Баумана, 18 строение 1, граждане могут со вторника по субботу с 08.00 до 17.00 часов, обед с 12.00 до 13.00", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что помимо приведенных выше адресов, томичи смогут получить госуслугу связанную с регистрационными действиями автомототранспортных средств, в МФЦ на ул. Пушкина, 63/5 и на пр. Фрунзе, 103д. Отделения будут работать с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00. Записаться можно по телефону: 602-999 и 8 800 350 0850.