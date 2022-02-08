Полиция задержала молодого томича, который причинил ранения двум гражданам

Подозреваемый ранил двух людей и повредил два, припаркованных рядом, автомобиля. Фото: "Регион-70"

В Томске полиция задержала местного 21-летнего жителя, который причинил ранения двум гражданам. Пострадавшие доставлены в больницу, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

"8 февраля 2022 года около 14 часов 56 минут в дежурную часть ОМВД России по Кировскому району города Томска поступило сообщение о том, что по адресу ул. Мокрушина, д. 1 "а" неизвестный мужчина ведёт себя агрессивно, причинил ранения двум гражданам", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что подозреваемый ранил двух людей и повредил два, припаркованных рядом автомобиля.

Ранее в telegram-канале "Регион-70" сообщали, что по адресу ул. Макрушина, 1, неизвестный напал на мужчину, который пытался заступиться за 12 летнюю девочку. Как написали в паблике, пострадавший получил ножевое ранение.