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Общество8 февраля 2022 7:53

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил обеспечить волонтеров горячими обедами

Ежедневно до конца апреля волонтеры будут обеспечены горячими обедами
Источник:kp.ru
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Фото: пресс-служба АТО

Фото: пресс-служба АТО

Миллион рублей выделил губернатор Сергей Жвачкин из фонда финансирования непредвиденных расходов для обеспечения волонтеров, которые помогают пациентам COVID-19, горячими обедами.

Ежедневно до конца апреля волонтеры будут обеспечены горячими обедами. По поручению Жвачкина готовить и доставлять обеды будет областной колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг.

Как подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин: «Волонтеры, как и медики, социальные работники, правоохранители почти два года на передовой борьбы с эпидемией. Они помогают людям не по долгу службы, а по зову сердца. И конечно, мы поддерживали и будем поддерживать добровольцев».