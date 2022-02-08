В Томске в конце февраля 2022 года выберут участок под строительство кампуса

Проектно-сметная документация должна быть готова к осени 2023 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске к концу февраля 2022 года выберут участок, где будет построен межвузовский кампус. Обсуждение участков состоится на градостроительном совете, рассказал журналистам замгубернатора Томской области по экономике Андрей Антонов.

- В ближайшее время состоится градостроительный совет, где будут озвучены плюсы и минусы рассматриваемых участков. Пока что в проработке есть два варианта,- рассказал замгубренатора.

Андрей Антонов отметил, что в планах также провести конкурс на создание малых архитектурных форм. Он уточнил, что проектно-сметная документация должна быть готова к осени 2023 года.

Помимо этого, замгубернатора рассказал, что в рамках создания межвузовского кампуса пройдет встреча с представителями профессиональных и экспертных сообществ, с которыми они обсудят спортивные активности, которые должны будут появиться в кампусе.