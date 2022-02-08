В Стрежевом пенсионерка продавала сделанные на дому спиртные напитки

Изъятый алкоголь не имел необходимых документов для продажи. Фото: Иван МАКЕЕВ

Более 500 литров алкогольной продукции «кустарного производства» обнаружили полицейские у 76-летней пенсионерки дома на улице Викулова в Стрежевом. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

Полицейские установили, что 76-летняя женщина у себя в квартире готовила «кустарным способом» спиртные напитки, которые потом продавала.

Правоохранители изъяли и направили на экспертизу более 500 литров алкоголя на сумму свыше 80 000 рублей. Изъятый алкоголь не имел необходимых документов для продажи.

Возбуждены административные дела по части 2 статьи 14.16 и части 3 статьи 14.17 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Пенсионерке грозит штраф с конфискацией изъятого алкоголя.