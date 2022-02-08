Синергия науки и промышленности: томские вузы внедряют разработки на предприятиях региона

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Ежегодно в России 8 февраля отмечается День науки. Он был установлен указом президента в 1999 году в ознаменование 275-летия со дня создания в стране национальной Академии наук.

Томскстат к празднику подсчитал количество исследователей в Томской области: научными исследованиями и разработками в 2020 году занимались 59 организаций, из них 21 – научно-исследовательские, 11 – вузы, 10 – промышленные предприятия. При этом большая часть изысканий посвящена техническим областям. Кому-то это может показаться странным, однако всё как раз, наоборот, – более чем логично.

Несмотря на то, что Томск традиционно считается студенческим городом, промышленный сектор играет важнейшую роль в сфере экономики и на рынке труда. Промышленность занимает ведущее место в экономике региона, в ней занято почти четверть работающего населения, ими создаётся 40% валового регионального продукта. И ведущие вузы области, входящие в проект «Большой университет» и Союз «МПО работодателей Томской области», активно помогают томским производственникам.

«8 февраля мы как исследовательский университет отмечаем свой профессиональный праздник – День науки. Но безусловно, это день ещё и тех, кто внедряет наши научные разработки в жизнь, кто ежедневно плотно сотрудничает с учёными и вместе с нами находится на научном фронтире, – отметил ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский. – Сегодня разработки вуза востребованы на многих предприятиях региона и за его пределами, мы сотрудничаем с томскими «Манотомью», «Приборным заводом», ТЭМЗом, «Сибагро», недавно подписали соглашение о конфиденциальности по новому проекту с «СибирьЭко» о культивировании и выращивании краснокнижных растений, совместно с компанией «Ильменит» планируем разработать эффективные технологии извлечения циркония для Туганского горно-обогатительного комбината. Один из самых больших наших сегодняшних проектов – это создание детекторов – одной из важнейших составляющих для самого мощного в мире источника синхротронного излучения СКИФ. Его строительство в 2021 году начато под Новосибирском. Эти детекторы для СКИФа будут в 1000 раз устойчивее к радиационной нагрузке, чем кремниевые сенсоры, используемые в синхротронах других стран».

Галажинский отметил также, что в плане подготовки кадров для предприятий Томский госуниверситет всегда видел перед собой не только задачу формирования кадровых ресурсов в тех или иных отраслях, но и задачу развития человеческого капитала и потенциала в регионе.

«Сейчас мы выступаем федеральным оператором проекта «Содействие занятости» (в рамках нацпроекта «Демография»), где планируем работать в интересах таких корпораций как МТС, АФК «Система», «Мегафон», завод МДФ «Латат», ГК «Росгеология», «СИБУР-Холдинг». Некоторым из них мы уже помогали набирать новых сотрудников и переобучать «старые кадры», чтобы сохранить для них рабочие места», – уточнил ректор ТГУ.

И. о. ректора Томского политехнического университета Дмитрий Седнев отметил, что День науки – один из главных профессиональных праздников для Томской области, а тесное взаимодействие научного сообщества со всеми отраслями экономики – важнейшее конкурентное преимущество региона.

«Постиндустриальная эпоха предполагает максимальное использование научных знаний и достижений в промышленности. Прорыв в технологиях, экономике, рост качества жизни будут обеспечены только при высокой востребованности науки. Поэтому сегодня в России наращивание научного потенциала объявлено национальным приоритетом. По результатам реализации нацпроекта «Наука и университеты» Россия должна войти в пятёрку мировых научных лидеров, ключевое условие успеха при этом – эффективное взаимодействие государства, промышленности и науки», – рассказал Дмитрий Седнев.

Томский политехнический университет исторически тесно связан с реальным сектором. Как напомнил и. о. ректора ТПУ, система подготовки кадров в Томском институте практических инженеров изначально строилась с учётом необходимости решать задачи промышленного освоения огромной территории за Уралом. Томский политех сразу стал центром развития технической науки. Политехники занимались не только теоретическими исследованиями – они участвовали в разведке и разработке месторождений полезных ископаемых, оказывали помощь предприятиям, участвовали в проектировании промышленных объектов.

«Сегодня ТПУ – надёжный партнер томских предприятий, опорный вуз государственных корпораций, среди которых «Газпром», «Росатом», «Системный оператор ЕЭС». В университете реализуется масса масштабных научных проектов, разработки ученых и инженеров Томского политеха успешно внедряются в энергетике, нефтегазодобывающей отрасли, химической промышленности, приборостроении и многих других сферах. Томский политех является одним из крупнейших налогоплательщиков региона, предоставляет работу тысячам сотрудников, участвует в реализации ключевых региональных программ во взаимодействии с индустриальными партнерами», – рассказал и. о. ректора ТПУ.