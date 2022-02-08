В Стрежевом суд обязал экс-полицейского выплатить 975 тысяч рублей государству за взятку

Стрежевской городской суд Томской области требования прокуроры удовлетворил в полном объеме. Фото: Густаво Зырянов

В Стрежевом бывший полицейский осужден за получение взятки в размере 975 тысяч рублей за покровительство сутенеров. Суд обязал его выплатить сумму, равную взятке, в доход государства, сообщили в пресс-службе прокуратуры Томской области.

Судом было установлено, что экс-полицейский в период с сентября 2015 года по июнь 2019 года получил взятку в размере 975 тысяч рублей за покровительство лиц, которые организовали занятие проституцией.

Прокуратура города учитывая то, что взятка является ничтожной сделкой, противной основам правопорядка и нравственности, обратилась в суд с иском о взыскании с бывшего полицейского в доход государства суммы взятки.

Стрежевской городской суд Томской области требования прокуроры удовлетворил в полном объеме.

Судебный акт не вступил в законную силу.