Томск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
-14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 февраля 2022 5:47

В Томске предупреждают о неблагоприятных метеорологических условиях 1 степени до 11 февраля

В период НМУ нежелательно заниматься спортом на улице
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Густаво Зырянов

Фото: Густаво Зырянов

В Томске с вторника, 8 февраля, и до пятницы, 11 февраля, прогнозируют неблагоприятные метеорологические условия 1 степени. Об этом сообщает мэрия Томска со ссылкой на Томский ЦГМС-филиал ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

Томичам рекомендуется при НМУ пить больше минеральной и щелочной воды, а также кисломолочной продукции. Нежелательно заниматься спортом на улице.

Томским предприятиям, эксплуатирующим объекты I, II, III категории негативного воздействия на окружающую среду, необходимо принять меры по уменьшению выбросов в период НМУ.