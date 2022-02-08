В Томске предупреждают о неблагоприятных метеорологических условиях 1 степени до 11 февраля

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В Томске с вторника, 8 февраля, и до пятницы, 11 февраля, прогнозируют неблагоприятные метеорологические условия 1 степени. Об этом сообщает мэрия Томска со ссылкой на Томский ЦГМС-филиал ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

Томичам рекомендуется при НМУ пить больше минеральной и щелочной воды, а также кисломолочной продукции. Нежелательно заниматься спортом на улице.

Томским предприятиям, эксплуатирующим объекты I, II, III категории негативного воздействия на окружающую среду, необходимо принять меры по уменьшению выбросов в период НМУ.