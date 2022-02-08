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Общество8 февраля 2022 5:09

На 87-ом году жизни скончался экс-глава «Томскнефти» Леонид Филимонов

Филимонов имел ордена «Красного Знамени» и «Знак Почета»
Источник:kp.ru
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В Томске на 87-ом году жизни скончался один из руководителей «Томскнефти».

В Томске на 87-ом году жизни скончался один из руководителей «Томскнефти».

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томске на 87-ом году жизни скончался один из руководителей «Томскнефти», бывший министр нефтяной и газовой промышленности СССР Леонид Филимонов. Об этом сообщили источники «КП-Томск».

Филимонов пришел в «Томскнефть» в 1979 году. С 1987 по 1991 годы занимал посты заместителя, министра нефтяной и газовой промышленности, заместителя председателя Государственного топливно-энергетического комитета при Совете Министров СССР.

Однако 1991 году вновь стал главной «Томскнефти», а после - президентом Восточной нефтяной компании. В 1999 году занял должность первого вице-президента ЗАО «Юкос-ЭП».

Филимонов имел ордена «Красного Знамени» и «Знак Почета».