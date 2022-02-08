На 87-ом году жизни скончался экс-глава «Томскнефти» Леонид Филимонов

В Томске на 87-ом году жизни скончался один из руководителей «Томскнефти».
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Томске на 87-ом году жизни скончался один из руководителей «Томскнефти», бывший министр нефтяной и газовой промышленности СССР Леонид Филимонов. Об этом сообщили источники «КП-Томск».
Филимонов пришел в «Томскнефть» в 1979 году. С 1987 по 1991 годы занимал посты заместителя, министра нефтяной и газовой промышленности, заместителя председателя Государственного топливно-энергетического комитета при Совете Министров СССР.
Однако 1991 году вновь стал главной «Томскнефти», а после - президентом Восточной нефтяной компании. В 1999 году занял должность первого вице-президента ЗАО «Юкос-ЭП».
Филимонов имел ордена «Красного Знамени» и «Знак Почета».