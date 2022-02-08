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Общество8 февраля 2022 4:22

Томские школьники примут участие в акции «1000 сибирских километров»

Цель акции – повторить достижение в 1935 года
Источник:kp.ru
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В мероприятии будут участвовать как школьники, так и их родители.

В мероприятии будут участвовать как школьники, так и их родители.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Томске во вторник, 8 февраля, на центральной площади школы «Перспектива» пройдет спортивно-патриотическая акция «1000 сибирских километров». Школьники повторят достижение томских курсантов 1935 года, сообщили в мэрии Томска.

В мероприятии будут участвовать как школьники, так и их родители. В течение февраля они будут выходить на лыжню и в итоге общее пройденное ими расстояние суммируется в общий зачет. Цель акции – повторить достижение в 1935 года, когда томские курсанты прошли по маршруту Томск - Кемерово - Барнаул - Новосибирск.

Также в акции примут участие ученики томской гимназии №24, школ из Каргасокского и Чаинского районов, Красноярского края, Москвы, Кемерова и Барнаула.