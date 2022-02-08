Томич ответит в суде за разбойное нападение на 84-летнюю пенсионерку

Уголовное дело передано для рассмотрения в Томский районный суд Томской области.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Томском районе местный житель обвиняется в разбойном нападении на 84-летнюю женщину. Он незаконно проник в дом к пенсионерке и хотел ограбить, сообщили в пресс-службе прокуратуры Томской области.
Следствием установлено, что в декабре 2021 года ночью пьяный мужчина решил похитить деньгу у проживающей по соседству 84-летней пенсионерки. Он отжал кочергой входную дверь и незаконно проник в дом к престарелой женщине. Угрожая расправой и размахивая ножом, обвиняемый стал требовать отдать ему пенсию, которую женщина должна была получить в этот день.
Однако денег у нее не оказалось. После того, как злоумышленник убедился в этом, он сбежал.
Уголовное дело передано для рассмотрения в Томский районный суд Томской области.