Томич ответит в суде за разбойное нападение на 84-летнюю пенсионерку

Уголовное дело передано для рассмотрения в Томский районный суд Томской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томском районе местный житель обвиняется в разбойном нападении на 84-летнюю женщину. Он незаконно проник в дом к пенсионерке и хотел ограбить, сообщили в пресс-службе прокуратуры Томской области.

Следствием установлено, что в декабре 2021 года ночью пьяный мужчина решил похитить деньгу у проживающей по соседству 84-летней пенсионерки. Он отжал кочергой входную дверь и незаконно проник в дом к престарелой женщине. Угрожая расправой и размахивая ножом, обвиняемый стал требовать отдать ему пенсию, которую женщина должна была получить в этот день.

Однако денег у нее не оказалось. После того, как злоумышленник убедился в этом, он сбежал.

Уголовное дело передано для рассмотрения в Томский районный суд Томской области.