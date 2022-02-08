В Томске 26-летний мужчина обвиняется в убийстве из-за ревности

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В Томске 26-летний местный житель обвиняется в убийстве мужчины из-за ревности. Уголовное дело передано в суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Томской области.

Следствием установлено, что в ноябре 2021 года мужчина был в гостях у своей бывшей девушки, когда к ней пришел ее нынешний парень. Девушка испугалась возможного скандала и отказалась впускать парня в квартиру.

Однако бывший парень взял нож и, испытывая чувство неприязни к сопернику, выбежал на улицу и два раза ударил его в область груди и поясницы. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Уголовное дело передано для рассмотрения в Октябрьский районный суд Томска.