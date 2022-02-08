В томском селе Победа сгорели гараж и автомобиль «Волга»

Фото: Густаво Зырянов

В минувший понедельник в селе победа в Шегарском районе произошел пожар, в результате которого сгорели гараж и автомобиль «Волга». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании на улице Коммунистическая в селе Победа Томской области поступило дежурному 7 января в 09:29. На момент прибытия пожарных горел дощатый гараж, внутри которого находился автомобиль «Волга».

В результате возгорания оказались повреждены обрешетка крыши гаража, а также его стены. Выгорел салон автомобиля, моторный отсек, шины, повреждено лако-красочное покрытие, лопнули стекла.

Ликвидировать пожар площадью 30 кв. метров удалось в 9:50.

Причина возгорания устанавливается.