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Происшествия8 февраля 2022 3:02

В томском селе Победа сгорели гараж и автомобиль «Волга»

Пострадавших в результате пожара нет
Источник:kp.ru
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Фото: Густаво Зырянов

Фото: Густаво Зырянов

В минувший понедельник в селе победа в Шегарском районе произошел пожар, в результате которого сгорели гараж и автомобиль «Волга». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании на улице Коммунистическая в селе Победа Томской области поступило дежурному 7 января в 09:29. На момент прибытия пожарных горел дощатый гараж, внутри которого находился автомобиль «Волга».

В результате возгорания оказались повреждены обрешетка крыши гаража, а также его стены. Выгорел салон автомобиля, моторный отсек, шины, повреждено лако-красочное покрытие, лопнули стекла.

Ликвидировать пожар площадью 30 кв. метров удалось в 9:50.

Причина возгорания устанавливается.