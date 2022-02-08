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Общество8 февраля 2022 2:38

Томичей приглашают принять участие во Всероссийской акции «Tolles Diktat»

Томичей приглашают написать диктант на немецком языке
Источник:kp.ru
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Фото: Густаво Зырянов

Фото: Густаво Зырянов

Аналог «Тотального диктанта» - «Tolles Diktat» - пройдет в Томске с 21 по 27 февраля. Томичей приглашают написать диктант на немецком языке в рамках всероссийской акции, которая приурочена ко Дню родного языка. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Томска.

Написать диктант на немецком томичи смогут очно и онлайн. В Томске главной площадкой станет Российско-немецкий Дом. Тексты «Tolles Diktat» будут посвящены теме народного искусства и нематериального культурного наследия, а также истории российских немцев.

Томичей приглашают написать диктант в областном Российско-немецком Доме 21 февраля в 18:30 (уровни: А1, А2, В1, B2, С1). Читать тексты будут руководители клубов немецкого языка, а также носители языка.

Уточняется, что количество мест ограничена, поэтому необходима предварительная регистрация.

Написать диктант дистанционно томичи смогут 21 февраля в 17:00 (текст уровня A2/B1/C1). Подать заявку на участие можно до 20 февраля по ссылке.

С полным списком площадок в Томске и области можно ознакомиться на сайте.