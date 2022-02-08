Томичи рассказали, за какой вид спорта болеют на Олимпиаде в Китае

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В пятницу, 4 февраля, в Пекине прошла церемония открытия XXIV Зимних Олимпийских игр. Несмотря на то, что томские спортсмены участие в играх не принимают, горожане активно следят за тем, что происходит в Пекине. Об этом сообщает "МК в Томске".

Как рассказал томич Николай, он с интересом смотрел церемонию открытия. Мужчина добавил, что планирует смотреть трансляции тех видов спорта, которые ему интересны, это - биатлон, хоккей, лыжные гонки. Точно не будет болеть Николай за бобслей, скелетон и керлинг. Томич добавил, что в первую очередь он хочет насладиться красивой игрой, а победа России ему не принципиальна.

Наталья отметила, что на просмотр Олимпийских игр у них с мужем просто нет времени. Но если бы такая возможность была, то они всей семьей наблюдали бы за фигурным катанием.

Жительница Томска Галина рассказала, что планирует смотреть все трансляции. Он добавила, что ей интересно наблюдать за всеми видами спорта, но ее фавориты -лыжные гонки, биатлон и скелетон.

Томичка Анастасия также хочет посмотреть биатлон. Остальное, по ее словам, не очень интересно.

Сергей отметил, что ждет хоккей и биатлон и даже согласен вставать среди ночи ради этого. "Люблю эти два вида спорта и всегда жду их на зимних Олимпиадах", - добавил мужчина.

Девятилетняя Маша сообщила, что смотрит фигурное катание, так как ей нравится Камила Валиева.

В общекомандном медальном зачете зимних Олимпийских игр в Пекине сборная России находится на первом месте благодаря победам российских фигуристов 7 февраля.