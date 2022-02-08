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Общество8 февраля 2022 1:21

Во вторник в Томске ожидается -15 градусов без существенных осадков

В Томской области также осадков не прогнозируется, местами изморозь
Источник:kp.ru
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На дорогах местами гололедица.

На дорогах местами гололедица.

Фото: Ксения Высотина

Вторник в Томске будет морозный, но без осадков и сильного ветра. Об этом свидетельствуют данные регионального гидрометцентра.

Во вторник, 8 февраля, в Томске существенных осадков не прогнозируется, ветер переменный 2-7 м/с. Днем ожидается около -13…-15°С. На дорогах гололедица.

В Томской области также осадков не прогнозируется, местами изморозь. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура воздуха днем составит -12…-17°С, местами -18… -23°С. На дорогах местами гололедица.