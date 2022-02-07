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Общество7 февраля 2022 16:56

Мороз до -38 градусов ожидает жителей Томской области на текущей неделе

В Томске ожидается похолодание до -25...-27 градусов ночью
Источник:kp.ru
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Мороз сохранится и в ночь на четверг, 10 февраля.

Мороз сохранится и в ночь на четверг, 10 февраля.

Фото: Ксения Высотина

В отдельных районах Томской области на этой неделе столбики термометров могут опуститься до отметки -38 градусов. Об этом сообщает "АиФ-Томск" со ссылкой на региональный гидрометцентр.

В ночь на среду, 9 февраля, в Томской области ожидается похолодание до -24...-29 градусов, местами до -38 градусов. При этом днем прогнозируется от -15…-20 до -25 градусов.

Мороз сохранится и в ночь на четверг, 10 февраля. По прогнозам синоптиков, столбики термометров опустятся до -28…-33 градусов, по северо-востоку до -38. В дневное время температура воздуха составит -14…-19 градусов, местами до -20… -25 градусов.

В Томске ожидается похолодание до -25...-27 градусов ночью и -16...-18 градусов днем.

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