Полицейские сняли с поезда мужчину, который ограбил 82-летнюю пенсионерку в Томске

Решается вопрос о переквалификации уголовного дела со статьи "Грабеж" на статью "Мошенничество". Фото: Владислав Пирогов

В полицию Томска обратились родственники 82-летней пенсионерки, которые заявили о хищении у нее денег. Женщина хотела помочь парню, однако он ограбил ее, сообщает МВД МЕДИА.

Как рассказали в ведомстве, в один из дней пенсионерка шла по улице, когда к ней подошел молодой человек. Он завел беседу, в ходе которой рассказал, что приехал из другого города и нуждается в деньгах. После этого злоумышленник предложил женщине купить у него меховую шубу и постельное бельё. Пенсионерка, желая помочь парню, согласилась. Они сели в автомобиль злоумышленника и доехали до её дома.

Находясь в квартире потерпевшей, он показал женщине товар, а она достала из сумочки 40 тысяч рублей. В этот момент мужчина забрал из рук хозяйки все деньги и добавил, что его товар стоит именно столько, после чего быстро ушел.

Через время родственники пожилой томички узнали о произошедшем, они посмотрели покупки и поняли, что их цена не соответствует качеству, и обратились в полицию.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

Полицейским удалось установить автомобиль, на котором злоумышленник подвозил женщину. Оказалось, что он был арендован, а незадолго до происшествия с пенсионеркой, водитель этого авто участвовал в ДТП.

Оперативникам удалось установить подозреваемого, после чего ориентировка на его задержание была направлена в территориальные отделы полиции Томской области, а также в соседние регионы.

Спустя время полицейским удалось задержать подозреваемого: его сняли с поезда в Кемеровской области, после чего доставили в Томск. Им оказался ранее не судимый 25-летний житель Волгограда. Мужчина признал свою вину и добавил, что цена действительно не соответствовала полученным от пенсионерки деньгам.

В данный момент решается вопрос о переквалификации уголовного дела со статьи "Грабеж" на статью "Мошенничество".

Расследование уголовного дела продолжается.