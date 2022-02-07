Более 70 домов останутся без света в Томске 8 февраля

Об этом сообщили «Горсети». Фото: Евгения ГУСЕВА

Во вторник, 8 февраля в Томске на время плановых ремонтов оборудования отключат от электричества более 70 жилых домов. Об этом сообщили «Горсети».

Так, с 09:00 до 10:00 света отключат по адресам:

пр-кт Комсомольский 1;

Пушкина ул 61,61 стр.1,61/1;

ул. Вокзальная 21;

ул. Железнодорожная 1;

ул. Пушкина 61-63.

С 09:00 до 12:00 электричества не будет в домах:

ул. Большакова (мкр. Наука) 61,65,67-а,69-71,75-85,83-а;

ул. Бутакова (мкр. Наука) уч.3;

ул. Воробьева (мкр.Наука) 35-47,37-а,37-в,37-г,37/2,37/3,39-а,39-б,51-53,60-64,64-а,68-74,78-84,84-а, уч.37-д;

ул. Воскресенская (мкр. Наука) 65-77,75-а,81-91;

ул. Станиславского 30;

ул. Тургенева 21.