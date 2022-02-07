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Общество7 февраля 2022 12:03

Бывший томский депутат Сергей Агеев останется под стражей до 9 мая 2022 года

Агеева арестовали на два месяца 10 декабря 2021 года
Источник:kp.ru
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Бывшего депутата облдумы обвиняют в мошенничестве и в незаконном обороте оружия.

Бывшего депутата облдумы обвиняют в мошенничестве и в незаконном обороте оружия.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшему томскому депутату облдумы и бизнесмену Сергею Агееву продлили содержание под стражей на три месяца. Мужчину обвиняют в мошенничестве и незаконном обороте оружия, сообщили в Октябрьском районом суде.

Напомним, Агеева арестовали на два месяца 10 декабря 2021 года. Бывшего депутата облдумы обвиняют в мошенничестве и в незаконном обороте оружия.

Как сообщили в Октябрьском районном суде, Агееву продлили арест до 9 мая 2022 года.

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