В Томске более 500 студентов медицинских учреждений помогают врачам в борьбе с COVID-19

По информации департамента здравоохранения Томской области, на данный момент 498 студентов СибГМУ и 54 учащихся томских базового медицинского и медико-фармацевтического колледжей помогают медикам в борьбе с COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Более 500 студентов медицинских учреждений помогают врачам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Они работают в поликлиниках и респираторных госпиталях врачами-стажерами, сообщает telegram-канал облздрава.

"По информации департамента здравоохранения Томской области, на данный момент 498 студентов СибГМУ и 54 учащихся томских базового медицинского и медико-фармацевтического колледжей помогают медикам в борьбе с COVID-19", - говорится в сообщении.

В "Области здоровья" рассказали, что студенты работают в поликлиниках и респираторных госпиталях. Также помимо этого, они принимают участие в вакцинации населения. Более 100 студентов трудятся в call-центре удаленного медицинского мониторинга.