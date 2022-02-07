Томск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье7 февраля 2022 9:06

Томичи с симптомами ОРВИ могут оставить заявку на больничный лист дистанционно

Для этого нужно заполнить анкету
Ксения Высотина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жители Томской области с симптомами ОРВИ могут оставить заявку на открытие больничного листа дистанционно.

Жители Томской области с симптомами ОРВИ могут оставить заявку на открытие больничного листа дистанционно.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области местные жители с симптомами ОРВИ могут оставить заявку на больничный лист дистанционно. Для этого нужно заполнить анкету , сообщает пресс-служба областной администрации.

"Жители Томской области с симптомами ОРВИ могут оставить заявку на открытие больничного листа дистанционно", - говорится в сообщении.

В обладминистрации рассказали, что в анкете нужно указать симптомы заболевания, медицинскую организацию, контакты и при возможности результат ПЦР-теста.

Уточняется, что в сотрудники фармацевтической информации дважды в день будут передавать данные в медорганизации по месту фактического проживания обратившихся, после чего с пациентами будут связываться врачи.

0