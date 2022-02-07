Коронавирус в Томске на 7 февраля: + 963 новых случаев заражения

Сейчас в регионе 73 339 подтвержденных случая. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 7 февраля 2021 года, в Томской области выявлено 963 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Данная информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 73 339 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 139 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 64 713 человек.

За последние сутки в стране выявлено 171 905 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 609 пациентов скончалось, 55 683 выздоровели.