Томск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье7 февраля 2022 8:56

Коронавирус в Томске на 7 февраля: + 963 новых случаев заражения

Общее число заболевших в регионе – 73 339 человек
Ксения Высотина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сейчас в регионе 73 339 подтвержденных случая.

Сейчас в регионе 73 339 подтвержденных случая.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 7 февраля 2021 года, в Томской области выявлено 963 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Данная информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 73 339 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 139 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 64 713 человек.

За последние сутки в стране выявлено 171 905 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 609 пациентов скончалось, 55 683 выздоровели.

0