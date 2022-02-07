Томич обвиняется в незаконной вырубке 11 хвойных и лиственных деревьев

Мужчина не имея разрешения произвел вырубку 11 деревьев двух пород. Фото: "КП" Архив

В Томской области в Чаинском районе 43-летний томич был пойман за незаконной вырубкой 11 хвойных и лиственных деревьев. Общая сумма ущерба, нанесенного лесному фонду, превысила 180 тыс. рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

"Прокуратура Чаинского района Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего томича. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что мужчина не имея разрешения произвел вырубку 11 деревьев двух пород. Общая сумма ущерба, нанесенного лесному фонду, превысила 180 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело.