Томская администрация повысила количество машин для помощи медикам

Маршрут транспорта составляется ежедневно, в зависимости от потребности медицинских учреждений. Фото: Владислав Пирогов

В Томске городская администрация выделила еще дополнительные машины медицинским работникам. Врачам и волонтерам направляется 12 автомобилей для помощи, сообщает пресс-служба мэрии города.

"Теперь ежедневно на помощь томским врачам и волонтерам направляется 12 машин администрации Томска. Пять автомобилей закреплены за добровольцами, которые доставляют лекарства на дом пациентам с коронавирусом, еще семь возят педиатров и терапевтов на вызовы", - говорится в сообщении.

В администрации отметили, что маршрут транспорта составляется ежедневно, в зависимости от потребности медицинских учреждений.

Также добавляется, что автомобили, которые предоставила мэрия помогают врачам детской городской больницы №2, МСЧ «Строитель», больницы №2 и Светленской поликлиники.