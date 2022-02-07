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Происшествия7 февраля 2022 8:03

В томском поселке Заречный муж застрелил жену из-за ревности, а после свел счеты с жизнью

В настоящее время проводятся следственные действия
Ксения Высотина
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5 февраля 58-летний житель поселка Заречный на почве ревности выстрелил в область груди своей жены из-за ревности.

5 февраля 58-летний житель поселка Заречный на почве ревности выстрелил в область груди своей жены из-за ревности.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В поселке Заречный Томской области обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство", сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Томской области.

По предварительной информации, вечером 5 февраля в поселке Заречный

58-летний местный житель, находясь в помещении сарая, из-за ревности выстрелил из ружья в область грудной клетки своей жене. От полученных травм женщина скончалась на месте.

После убийства жены мужчина решил свести счеты с жизнью. С травмами он был доставлен в реанимацию ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница», где спустя время скончался.

В данный момент проводятся следственные действия, по результатам которых будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.

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