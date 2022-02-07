Более 300 тысяч рублей лишилась томичка, поверив мошенникам

Женщина перевела мошенникам более 300 тысяч рублей. Фото: Густаво Зырянов

В томскую полицию обратилась 57-летняя местная жительница, которая завила о хищении у нее денег. Женщина перевела мошенникам более 300 тысяч рублей, сообщили в УМВД по Томской области.

По предварительной информации, женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником одного из банков. Он сообщил, что в банк поступили деньги, который якобы были похищены у женщины несколько лет назад.

Мошенник добавил, что эти деньги в скором времени переведут на биржу, и если женщина хочет успеть их получить, ей нужно оплатить услуги по их переводу, что томичка и сделала.

Таким образом, потерпевшая перевела мошенникам более 330 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».