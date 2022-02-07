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Происшествия7 февраля 2022 7:24

В СК заявили об отсутствии телесных повреждений у погибших парня и девушки в Светлом

Парень и девушка накануне вечером проводили время вместе
Источник:kp.ru
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Причины их смерти устанавливаются. Фото: Густаво Зырянов

Причины их смерти устанавливаются. Фото: Густаво Зырянов

В Томской области следственный комитет начал проверку по факту обнаружения трупов молодого человека и 17-летней девушки в томском поселке Светлом. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Томской области.

По предварительной информации, 4 февраля каждый в своей квартире были обнаружены трупы молодого человека и 17-летней девушки без видимых телесных повреждений.

В ходе проверки было установлено, что парень и девушка накануне вечером проводили время вместе, после чего разошлись по домам. На утро молодой человек и девушка не проснулись. Причины их смерти устанавливаются.

В сообщении говорится, что: "Следователями следственного отдела по Октябрьскому району г. Томск проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе, проверяется версия об употреблении указанными лицами запрещенных веществ. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения".

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