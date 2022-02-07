В Северске из автомобиля похитили сумку с 350 тысячами рублей

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Фото: Владислав Пирогов

В полицию Северска 1 февраля обратилась 59-летняя жительница Томска, которая заявила о хищении из салона ее автомобиля сумки с деньгами и документами. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

По словам женщины, днем она припарковала свой автомобиль около ТЦ по улице Солнечная в Северске и не закрыла двери на замок. На переднем пассажирском сиденье женщина оставила сумку, в которой находились документы, смартфоны, карточки и более 350 000 рублей. Когда томичка вернулась из ТЦ, то заметила пропажу.

Полицейские оперативно установили и задержали подозреваемого, им оказался 40-летний ранее судимый местный житель. По его словам, он шел мимо машины и увидел, что у нее не заперты двери. Злоумышленник убедился, что в салоне никого нет и похитил сумку. Правоохранители изъяли сумку, в ней находилась часть похищенного имущества. Деньги мужчина уже потратил.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.