Девять субсидируемых авиарейсов запустят в Томской области в 2022 году

При помощи субсидирования удается сделать стоимость билетов доступной.
Фото: Дарья АСЛАМОВА
В феврале-марте 2022 года планируется возобновить субсидируемые авиарейсы из Томска в Каргасок, Новый Васюган и Кедровый. Об этом сообщает пресс-служба администрации Томской области.
Уточняется, что на сегодняшний день идет запрос предложений от авиакомпаний. После этого будут определены перевозчики, с которыми заключат соглашения.
В 2022 году планируется запустить девять маршрутов из томского аэропорта, рейсы будут выполнять авиакомпании «СиЛА», «Red Wings», «ИрАэро», «РусЛайн», «S7» и «Аэрофлот».
Как рассказал заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный, при помощи субсидирования удается сделать стоимость билетов доступной. «Благодаря поддержке губернатора Сергея Жвачкина, в 2022 году из областного бюджета выделены средства на субсидирование авиарейсов в Абакан, Барнаул, Горно-Алтайск, Новосибирск, Иркутск, Екатеринбург и Улан-Удэ», - заключил он.
Также в 2022 году продолжится субсидирование рейсов по направлению Томск – Стрежевой. Рейсы будет выполнять авиакомпания «КрасАвиа» на воздушном судне АТR-42.