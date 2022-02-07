Девять субсидируемых авиарейсов запустят в Томской области в 2022 году

При помощи субсидирования удается сделать стоимость билетов доступной. Фото: Дарья АСЛАМОВА

В феврале-марте 2022 года планируется возобновить субсидируемые авиарейсы из Томска в Каргасок, Новый Васюган и Кедровый. Об этом сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Уточняется, что на сегодняшний день идет запрос предложений от авиакомпаний. После этого будут определены перевозчики, с которыми заключат соглашения.

В 2022 году планируется запустить девять маршрутов из томского аэропорта, рейсы будут выполнять авиакомпании «СиЛА», «Red Wings», «ИрАэро», «РусЛайн», «S7» и «Аэрофлот».

Как рассказал заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный, при помощи субсидирования удается сделать стоимость билетов доступной. «Благодаря поддержке губернатора Сергея Жвачкина, в 2022 году из областного бюджета выделены средства на субсидирование авиарейсов в Абакан, Барнаул, Горно-Алтайск, Новосибирск, Иркутск, Екатеринбург и Улан-Удэ», - заключил он.

Также в 2022 году продолжится субсидирование рейсов по направлению Томск – Стрежевой. Рейсы будет выполнять авиакомпания «КрасАвиа» на воздушном судне АТR-42.