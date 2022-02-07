Томичку осудили на восемь месяцев за почти миллионный долг по алиментам

Приговор в законную силу не вступил. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске 35-летнюю местную жительницу признали виновной в неуплате алиментов. За почти миллионный долг томичка проведет в колонии восемь месяцев, сообщили в пресс-службе прокуратуры Томской области.

Суд установил, что с 2009 года женщина по решению суда должна была выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего сына, который проживает у опекуна. В 2020 году томичка алименты не платила, в связи с чем была привлечена к административной ответственности. Однако после этого ничего не изменилось, и сумма долга превысила 900 тысяч рублей.

Суд приговорил виновную к 8 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил.