В Томске росгвардейцы задержали 21-летнего нарушителя, который находился в розыске

Молодой человек в подъезде многоэтажного дома на улице Алтайской вел себя вызывающее и громко кричал. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники Росгвардии задержали 21-летнего нарушителя общественного порядка, который находился в розыске. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Томской области.

Как рассказали в ведомстве, во время патрулирования ночью сотрудникам Росгвардии сообщили о нарушителе общественного порядка. Молодой человек в подъезде многоэтажного дома на улице Алтайской вел себя вызывающее и громко кричал.

Незамедлительно прибыв на место, стражи порядка обнаружили в подъезде дома агрессивного мужчину, предположительно пьяного, который выражался ненормативной лексикой.

После проверки личности нарушителя оказалось, что 21-летний томич находится в розыске за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ.

Мужчина был передан сотрудникам полиции.