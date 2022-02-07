Неизвестный сбил пешехода на улице Сергея Лазо в Томске и скрылся с места ДТП

В результате ДТП 41-летний мужчина с травмами доставлен в больницу. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В пятницу, 4 февраля, неизвестный водитель сбил 41-летнего мужчину и скрылся с места ДТП. Пострадавший был доставлен в больницу, сообщили в УМВД по Томской области.

ДТП произошло 4 февраля около 23:50 минут по улице Сергея Лазо, 10А в Томске. Неустановленный автомобиль, за рулем которого находился неизвестный водитель, сбил мужчину-пешехода, после чего скрылся с места происшествия.

В результате ДТП 41-летний мужчина с травмами доставлен в больницу.

Очевидцев этого ДТП просят обращаться по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 79, кабинет № 102, 104, телефон: 8 (3822) 794-714, 794-693.