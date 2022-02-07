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Общество7 февраля 2022 2:00

Восемь томичей за неделю нарушили правила парковки

Штраф за такое нарушение 1 тысяча рублей
Ксения Высотина
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За неделю дорожно-патрульной службой ГИБДД выявлено 8 фактов нарушения правил парковки.

За неделю дорожно-патрульной службой ГИБДД выявлено 8 фактов нарушения правил парковки.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томске 8 местный жителей за неделю нарушили правила парковки. Штраф за такое нарушение 1 тысяча рублей, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"За неделю дорожно-патрульной службой ГИБДД выявлено 8 фактов нарушения правил парковки", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что оставляя автомобиль в неразрешенном для парковки месте, владельцы транспортных средств создают препятствия на дороге другим участникам дорожного движения. Относясь безответственно к правилам, которые предписывает установленный знак, водители повышают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.

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