Восемь томичей за неделю нарушили правила парковки

За неделю дорожно-патрульной службой ГИБДД выявлено 8 фактов нарушения правил парковки. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томске 8 местный жителей за неделю нарушили правила парковки. Штраф за такое нарушение 1 тысяча рублей, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"За неделю дорожно-патрульной службой ГИБДД выявлено 8 фактов нарушения правил парковки", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что оставляя автомобиль в неразрешенном для парковки месте, владельцы транспортных средств создают препятствия на дороге другим участникам дорожного движения. Относясь безответственно к правилам, которые предписывает установленный знак, водители повышают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.