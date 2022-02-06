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Общество6 февраля 2022 11:04

В Томске на Карташова очистят контейнерную площадку, парковку и тротуары

Администрация Кировского района провела пеший обход территории улицы Карташова на участке от ул. Вершинина до ул. Советской
Ксения Высотина
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Участники обхода проверили состояние улично-дорожной сети, контейнерных площадок, тротуаров и придомовых территорий.

Участники обхода проверили состояние улично-дорожной сети, контейнерных площадок, тротуаров и придомовых территорий.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске на ул. Карташова очистят контейнерную площадку, парковку и тротуары. Администрация Кировского района провела пеший обход территории улицы Карташова на участке от ул. Вершинина до ул. Советской. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Томска.

"Администрация Кировского района совместно с представителями департамента дорожной деятельности и благоустройства, МБУ «ТомскСАХ», подрядной организацией района провела пеший обход территории улицы Карташова на участке от ул. Вершинина до ул. Советской", - говорится в сообщении.

В городской администрации рассказали, что участники обхода проверили состояние улично-дорожной сети, контейнерных площадок, тротуаров и придомовых территорий.

После обхода было принято решение, что на ул. Карташова, 26, по всему периметру участка ул. Карташова – от ул. Вершинина до ул. Советской - провести чистку и скалывание наледи с тротуаров при помощи спецтехники с последующим вывозом снега.

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