В Томске на Карташова очистят контейнерную площадку, парковку и тротуары

Участники обхода проверили состояние улично-дорожной сети, контейнерных площадок, тротуаров и придомовых территорий. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске на ул. Карташова очистят контейнерную площадку, парковку и тротуары. Администрация Кировского района провела пеший обход территории улицы Карташова на участке от ул. Вершинина до ул. Советской. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Томска.

"Администрация Кировского района совместно с представителями департамента дорожной деятельности и благоустройства, МБУ «ТомскСАХ», подрядной организацией района провела пеший обход территории улицы Карташова на участке от ул. Вершинина до ул. Советской", - говорится в сообщении.

В городской администрации рассказали, что участники обхода проверили состояние улично-дорожной сети, контейнерных площадок, тротуаров и придомовых территорий.

После обхода было принято решение, что на ул. Карташова, 26, по всему периметру участка ул. Карташова – от ул. Вершинина до ул. Советской - провести чистку и скалывание наледи с тротуаров при помощи спецтехники с последующим вывозом снега.