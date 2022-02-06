В Томске 6 февраля завершаются соревнования по альпинизму

Томские и приезжие спортсмены борются за медали в дисциплинах "ледолазание-трудность" и "ледолазание-скорость". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томске в субботу, 6 февраля, в Академгороке завершаются соревнования по альпинизму, сообщает пресс-служба мэрии города.

"Участники - спортсмены из Томской области, Новосибирской, Тюменской, Кемеровской, Кировской, Свердловской, Москвы и Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

В городской администрации рассказали, что томские и приезжие спортсмены борются за медали в дисциплинах "ледолазание-трудность" и "ледолазание-скорость". Также отмечается, что соревнования проходят без зрителей, за их ходом можно проследить на сайте.