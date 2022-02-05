Более 40 домов останутся без света в Томске и поселке Киргизка 7 февраля

Свет будет отсутствовать с 9 часов утра. Фото: Иван МАКЕЕВ

В понедельник, 7 февраля, в Томске и посёлке Киргизка обесточат более 40 жилых домов на время проведения плановых ремонтов оборудования. Об этом сообщили «Горсети».

Так, с 09:00 до 12:00 свет отключат в домах:

пос. Киргизка 80-82,80/2,81-а,81-б,81-в,81-г,81-д,81-д стр.2,81-е,81-ж,81-з,81-з стр.3, 81-и,81-с,81/1,81/г,82-а,82-б,82-в,82-г,82-ж,82-л,83-а,83-б,83-в,83-г,83-д,83-е,83-и,83-к,136-138,141,141/1,142/2,144,145-147,159;

ул. Киргизка малая ,1-3,4-6,7-9,10,14,15.

С 09:00 до 16:00 электричества не будет по адресам:

пер. Буткеевский 2-4,2-а,2-б,2-г,3,4-а,5-а,5-б,6-а,7-9,11,12;

ул. Буткеевская 5,6-8,7-а,уч.7-а;

ул. Иванова Аркадия 25,35.