Жители Томска пожаловались на заполнение акта проезда по ЕСПБ в маршруте №401

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Томичи в соцсетях пожаловались на маршрут №401, в котором требуют заполнять акт проезда по ЕСПБ с указанием личных данных. ЦУР отреагировал на обращение и обратился за комментарием к начальнику департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Юрию Баеву.

По его словам, при проезде по ЕСПБ достаточно предъявить только право на льготу - паспорт или пенсионное удостоверение. Непредусмотренный законом сбор личных данных нарушает права пассажиров. За это перевозчик может быть привлечен органами Роскомнадзора к ответственности, добавил Юрий Баев.

Как уточнил Баев, по данному факту будет проведена работа с перевозчиком.