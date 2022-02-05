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Общество5 февраля 2022 10:47

Жители Томска пожаловались на заполнение акта проезда по ЕСПБ в маршруте №401

По данному факту будет проведена работа с перевозчиком
Источник:kp.ru
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Фото: Владислав Пирогов

Фото: Владислав Пирогов

Томичи в соцсетях пожаловались на маршрут №401, в котором требуют заполнять акт проезда по ЕСПБ с указанием личных данных. ЦУР отреагировал на обращение и обратился за комментарием к начальнику департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Юрию Баеву.

По его словам, при проезде по ЕСПБ достаточно предъявить только право на льготу - паспорт или пенсионное удостоверение. Непредусмотренный законом сбор личных данных нарушает права пассажиров. За это перевозчик может быть привлечен органами Роскомнадзора к ответственности, добавил Юрий Баев.

Как уточнил Баев, по данному факту будет проведена работа с перевозчиком.

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