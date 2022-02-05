В томском поселке Светлый обнаружены тела парня и 17-летней девушки

Тела молодого человека и 17-летней девушки были обнаружены в своих квартирах. Фото: Густаво Зырянов

В поселке Светлый под Томском обнаружены тела парня и несовершеннолетней девушки. Об этом сообщили "КП-Томск" в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Как рассказали в ведомстве, в субботу, 4 февраля, в поселке Светлом компания из шести молодых людей, в том числе парень и девушка, выпивали спиртное. Спустя время пара ушла домой к парню, где они употребили запрещенные наркотики. Затем девушка ушла к себе домой.

В пресс-службе добавили, что на утро в воскресенье, 5 февраля, тела молодого человека и 17-летней девушки были обнаружены в своих квартирах.

Следственный комитет начал проверку по данному факту.