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Общество5 февраля 2022 5:39

Томич украл 60 тысяч рублей из сейфа пиццерии

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража»
Источник:kp.ru
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Фото: Густаво Зырянов

Фото: Густаво Зырянов

В полицию Томска обратился представитель одной из пиццерий, который сообщил о хищении денег из сейфа. Полицейские оперативно установили и задержали подозреваемого, сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

По предварительной информации, ранее судимый 23-летний томич являлся работником одной из пиццерий по улице Иркутский тракт. Он сделал дубликат ключа от сейфа, в котором хранились деньги, и после увольнения в конце января 2022 года ночью проник через лоджию в помещение, затем выдавил входную дверь. После этого злоумышленник прошел в комнату с сейфом и похитил из него около 60 000 рублей и сбежал.

Уточняется, что причиненный материальный ущерб частично возмещен.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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