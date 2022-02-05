Самая дорогая говядина в Сибири оказалась в Томске

За килограмм говядины томичи в среднем отдают 437,03 рубля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Самая дорогая говядина по Сибири оказалась в Томске, при этом сливочное масло наоборот - самое дешевое. Об этом сообщил Томскстат.

За килограмм говядины томичи в среднем отдают 437,03 рубля. Меньше всего - 312, 83 рубля - платят жители Кызыла.

Средняя стоимость килограмма сливочного масла в Томске составляет 578,99 рублей, что намного меньше, чем в Абакане, где килограмм продается за 803,36 рубля.

Самое дорогое куриное мясо, сахар, морковь, молоко, гречка-ядрица продается в Кызыле. А самые дешёвые хлеб, гречка, картофель и сахар - в Барнауле.