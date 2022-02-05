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Общество5 февраля 2022 2:05

В Томске в субботу потеплеет до -3 градусов

На дорогах местами гололедица
Источник:kp.ru
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Фото: Владислав Пирогов

Фото: Владислав Пирогов

В Томске в субботу прогнозируется потепление и порывистый ветер. Его скорость будет достигать 14 м/с, говорится на сайте регионального гидрометцентра.

В субботу, 5 февраля, существенных осадков не ожидается, ветер будет дуть южный 4-9 м/с, местами с порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем составит около -3…-5°С. На дорогах местами гололедица.

В Томской области возможен снег. Ветер южный 4-9 м/с, местами с усилением до 14 м/с. Днем потеплеет до -1…-6°С. На дорогах местами гололедица.

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