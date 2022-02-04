Томские ученые изучат влияние блогеров на молодежь

Исследователи рассмотрят роль блогосферы в формировании образа будущего страны в сознании молодёжи. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Томске исследователи из ТГУ изучат влияние блогеров на молодежь. Ученые изучат, как лидеры мнений влияют на представления молодежи о своём будущем и будущем России. Об этом рассказали в пресс-службе университета.

"Сотрудники факультета психологии изучат, как лидеры мнений влияют на представления молодежи о своём будущем и будущем России. Исследователи рассмотрят видеоблогеров – по их мнению, в видеоформате содержатся скрытые подтексты и образы, которые могут переноситься, закрепляться и воспроизводиться в опыте реальной жизни", - говорится в сообщение.

Как пояснила доцент кафедры генетической и клинической психологии ТГУ Анастасия Ларионова, исследователи рассмотрят роль блогосферы в формировании образа будущего страны в сознании молодежи. Учёные хотят создать комплексную модель, позволяющую им оценить конструктивный и деструктивный потенциал блогосферы в том, как она формирует социальную идентичность молодых людей.

В вузе также отметили, что работа поддержана грантом РНФ.