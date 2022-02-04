В Томске неизвестный вырвал из рук пенсионерки сумку и сбежал

Фото: Владислав Пирогов

В Томске в полицию поступило сообщение от 72-летней местной жительницы, которая рассказала о том, что ее ограбили на улице. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

Пенсионерка уточнила, что 15 января 2022 года около 12:30 она находилась около дома № 224 по проспекту Фрунзе в Томске, когда к ней подбежал неизвестный мужчина и вырвал из её рук сумку. После этого он убежал в неизвестном направлении.

Женщина рассказала, что грабитель невысокого роста, был одет в черную куртку с капюшоном, черную шапку, на руках у него были черные перчатки.

Полицейские во время оперативно-розыскных мероприятий возле домов 37 и 45 по улице Кулагина обнаружили похищенную сумку и ключи, которые принадлежат пенсионерке.

Также полицейские изъяли видеозапись, на которой, запечатлен возможный злоумышленник.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».