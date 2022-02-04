Мальчик, который выпал с 4 этажа томской школы, пришел в сознание

Мальчик уже дышит самостоятельно, находится в сознании, его состояние оценивается как стабильное. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске школьник, который выпал из окна 4 этажа, продолжает лечиться в больнице. Он до сих пор находится в реанимации, сообщает облздрав по Томской области.

"14-летний школьник, выпавший из окна 27 января, продолжает лечение в реанимационном отделении больницы скорой медицинской помощи №2", - говорится в сообщении.

Главврач отделения рассказал, что мальчик уже дышит самостоятельно, находится в сознании, его состояние оценивается как стабильное.

Напомним, что 27 января, в Томске в школе №40 из окна 4 этажа выпал восьмиклассник.