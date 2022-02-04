Томск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 февраля 2022 9:23

Мальчик, который выпал с 4 этажа томской школы, пришел в сознание

Школьник до сих пор находится реанимационном отделении больницы
Ксения Высотина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мальчик уже дышит самостоятельно, находится в сознании, его состояние оценивается как стабильное.

Мальчик уже дышит самостоятельно, находится в сознании, его состояние оценивается как стабильное.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске школьник, который выпал из окна 4 этажа, продолжает лечиться в больнице. Он до сих пор находится в реанимации, сообщает облздрав по Томской области.

"14-летний школьник, выпавший из окна 27 января, продолжает лечение в реанимационном отделении больницы скорой медицинской помощи №2", - говорится в сообщении.

Главврач отделения рассказал, что мальчик уже дышит самостоятельно, находится в сознании, его состояние оценивается как стабильное.

Напомним, что 27 января, в Томске в школе №40 из окна 4 этажа выпал восьмиклассник.

0